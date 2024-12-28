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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1738
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 20591 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Bruun Rasmussen - September 3, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 2900 DKK
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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