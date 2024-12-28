Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1738
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 20591 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 2900 DKK
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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