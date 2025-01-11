Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 5 гиней
- Год 1738
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Spink UK за 90000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
47801 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
9035 $
Цена в валюте аукциона 100000 NOK
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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