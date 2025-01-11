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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 5 гиней 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 5 гиней 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1738
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Spink UK за 90000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
47801 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 24, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
9035 $
Цена в валюте аукциона 100000 NOK
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 24, 2020
Продавец Spink
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - December 16, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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