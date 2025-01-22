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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1733 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1733 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 гинеи 1733 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1733
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1733 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
72348 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
46854 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 20, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность PF53 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 28, 2005
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 8, 2003
Продавец Spink
Дата 8 октября 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 23, 2003
Продавец Spink
Дата 23 июля 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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