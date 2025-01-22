Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1733 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1733
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1733 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
72348 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
46854 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность PF53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?
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