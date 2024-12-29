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Фартинг 1749 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1749 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1749 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1749
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1749 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25155 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Agora (3)
  • Berk (1)
  • CMA Auctions (1)
  • CNG (4)
  • Coinhouse (1)
  • Davissons Ltd. (4)
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  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Heritage (2)
  • Russiancoin (3)
  • Spink (3)
  • Stack's (5)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - March 26, 2024
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - March 26, 2024
Продавец Stack's
Дата 26 марта 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 7, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 7, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе CMA Auctions - August 27, 2022
Продавец CMA Auctions
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Agora - September 29, 2020
Продавец Agora
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Berk - June 13, 2019
Продавец Berk
Дата 13 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 января 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 26, 2018
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 26, 2018
Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Agora - June 5, 2018
Продавец Agora
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - September 20, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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