Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1749 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Фартинг
- Год 1749
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1749 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25155 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 26 марта 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец CMA Auctions
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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