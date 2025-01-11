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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1749 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1749 Портрет в старости
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1749 Портрет в старости
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1749 Портрет в старости
Средняя цена 440 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Фартинг 1749 Портрет в старости
Средняя цена 350 $
Продажи
0 35
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