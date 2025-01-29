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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1749 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1749 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1749 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1749
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1749 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21343 проданному на аукционе Heritage Auctions за 46000 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
8346 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 6, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - March 10, 2006
Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1749 "Портрет в старости" на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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