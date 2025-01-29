Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1749 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1749
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1749 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21343 проданному на аукционе Heritage Auctions за 46000 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coin Cabinet (1)
- DNW (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- Künker (2)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
8346 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 февраля 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1749 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск