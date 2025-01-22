flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1749 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1749 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1749 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1749
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1749 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • SINCONA (3)
  • Spink (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
1398 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1749 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1749 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть