Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Фартинг
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 62400 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 21 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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