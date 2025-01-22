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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 62400 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - June 8, 2023
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 21, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 21 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - January 15, 2014
Продавец CNG
Дата 15 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 13, 2010
Продавец CNG
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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