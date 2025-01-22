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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1731 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 69000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 гинея 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2900 $
Продажи
1 25
Аверс
Реверс
1 гинея 1731 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1731 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 420 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1731 Портрет в молодом возрасте Розы и перья в углах
Средняя цена 380 $
Продажи
1 39
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1731 Портрет в молодом возрасте Перья в углах
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 пенсов 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 510 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1731
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1731
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1731
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1731
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 240 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Фартинг 1731 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 240 $
Продажи
0 14

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1731 Пробные
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 9
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