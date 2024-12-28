Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 9500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8100 $
Цена в валюте аукциона 8100 USD
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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