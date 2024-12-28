flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 9500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chiswick Auctions (1)
  • CNG (1)
  • Coin Cabinet (2)
  • DNW (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (2)
  • London Coins (3)
  • Morton & Eden (1)
  • New York Sale (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (3)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (3)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность G
Цена
670 $
Цена в валюте аукциона 529 GBP
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8100 $
Цена в валюте аукциона 8100 USD
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Roma Numismatics - March 27, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - January 26, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - May 13, 2015
Продавец DNW
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность XF DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1731 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть