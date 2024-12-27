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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1731 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1731 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1731 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1731 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 4448 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 140 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1731 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1731 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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