Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24605 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Coin Cabinet (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (4)
- GGN (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Leu (1)
- London Coins (7)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (4)
- Spink (8)
- Stanley Gibbons Baldwin's (4)
- WAG (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск