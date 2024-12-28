1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24605 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

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