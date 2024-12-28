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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24605 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - June 12, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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