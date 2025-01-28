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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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