Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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