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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 5 гиней 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 5 гиней 1731 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
29591 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
289394 $
Цена в валюте аукциона 260000 CHF
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 21, 2008
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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