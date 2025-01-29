Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1731 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 5 гиней
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (2)
- Spink (2)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
29591 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
289394 $
Цена в валюте аукциона 260000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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