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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1731 года EIC "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1731 года EIC "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1731 года EIC "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1731 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
776 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1 гинея 1731 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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