Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1731 года EIC "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1731 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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