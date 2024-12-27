Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1731 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1731
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1731 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3950 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144000 USD. Торги состоялись 20 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
7705 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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