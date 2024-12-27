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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1731 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1731 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1731 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1731 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3950 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144000 USD. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
7705 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Baldwin's of St. James's - March 5, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1731 (Пробные) на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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