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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1731
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1731 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Spink UK за 4500 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
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  • London Coins (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Spink (5)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - April 24, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1731 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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