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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1745 года LIMA "Портрет в старости". В углах ничего нет (Великобритания, Георг II)

Разновидность: В углах ничего нет

Аверс монеты - 6 пенсов 1745 года LIMA "Портрет в старости" В углах ничего нет - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1745 года LIMA "Портрет в старости" В углах ничего нет - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости" со знаком LIMA. В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Spink UK за 1100 GBP. Торги состоялись 5 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stack's (3)
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  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 225 USD
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе CNG - June 28, 2023
Продавец CNG
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 23, 2020
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 8, 2016
Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 8, 2016
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Stephen Album - January 16, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 26, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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