6 пенсов 1745 года LIMA "Портрет в старости". В углах ничего нет (Великобритания, Георг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости" со знаком LIMA. В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Spink UK за 1100 GBP. Торги состоялись 5 июля 2022.

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