Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1745 года LIMA "Портрет в старости". В углах ничего нет (Великобритания, Георг II)
Разновидность: В углах ничего нет
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости" со знаком LIMA. В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Spink UK за 1100 GBP. Торги состоялись 5 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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