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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1751 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1751 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1751
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1751 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 51054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 489 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность XF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Великобритания 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1751 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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