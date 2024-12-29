Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1751
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1751 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 51054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 489 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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