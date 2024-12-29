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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1751 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1751 Портрет в старости
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1751 Портрет в старости
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1751 Портрет в старости
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1751 Портрет в старости
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1751 Портрет в старости
Средняя цена 830 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 пенсов 1751 Портрет в старости
Средняя цена 300 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1751 Портрет в старости
Средняя цена 370 $
Продажи
0 41
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