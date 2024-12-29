flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1751 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1751 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1751
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1751 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo (1)
  • Goldberg (1)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (2)
Великобритания 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
3206 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" на аукционе Aureo - December 19, 2006
Продавец Aureo
Дата 19 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1751 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1751 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть