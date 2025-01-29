Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1751
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1751 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 25 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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