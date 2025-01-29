flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1751 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1751 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1751
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1751 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 25 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • DNW (1)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (6)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
932 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1751 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1751 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть