Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1751
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1751 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе NOONANS за 1600 GBP. Торги состоялись 19 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- NOONANS (2)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- UBS (4)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1653 $
Цена в валюте аукциона 11500 DKK
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1751 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск