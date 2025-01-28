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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1751 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1751 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1751 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1751
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1751 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе NOONANS за 1600 GBP. Торги состоялись 19 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1653 $
Цена в валюте аукциона 11500 DKK
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 14, 2020
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе UBS - September 6, 2005
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе UBS - January 27, 2004
Продавец UBS
Дата 27 января 2004
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - September 24, 2002
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - September 24, 2002
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе UBS - September 16, 2002
Продавец UBS
Дата 16 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1751 "Портрет в старости" на аукционе UBS - September 14, 1999
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1751 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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