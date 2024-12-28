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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1728 года "Портрет в молодом возрасте" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1728 года "Портрет в молодом возрасте" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1728
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Spink UK за 520 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • WAG (1)
Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - February 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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