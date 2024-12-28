Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1728
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Spink UK за 520 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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