flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1728 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1728 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1728 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1728 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1728 Портрет в молодом возрасте Розы и перья в углах
Средняя цена 410 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1728 Портрет в молодом возрасте В углах ничего нет
Средняя цена 710 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 пенсов 1728 Портрет в молодом возрасте В углах ничего нет
Средняя цена 440 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 пенсов 1728 Портрет в молодом возрасте Перья в углах
Средняя цена 270 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
6 пенсов 1728 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 230 $
Продажи
0 57
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть