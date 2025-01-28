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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1728 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1728 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1728 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1728
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33148 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37200 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
11972 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Великобритания 1 гинея 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1 гинея 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
37200 $
Цена в валюте аукциона 37200 USD
Великобритания 1 гинея 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1 гинея 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

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