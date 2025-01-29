Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1728 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1728
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 31193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (2)
- Heritage (2)
- New York Sale (2)
- SINCONA (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
21949 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
28800 $
Цена в валюте аукциона 28800 USD
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск