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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1728 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1728 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1728 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1728
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 31193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
21949 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
28800 $
Цена в валюте аукциона 28800 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - August 30, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 30 августа 2007
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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