flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". В углах ничего нет (Великобритания, Георг II)

Разновидность: В углах ничего нет

Аверс монеты - 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте" В углах ничего нет - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте" В углах ничего нет - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1728
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2400 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (3)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (2)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (2)
  • Morton & Eden (2)
  • NOONANS (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (7)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - January 30, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 января 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - March 23, 2011
Продавец CNG
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1728 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть