1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". В углах ничего нет (Великобритания, Георг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2400 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

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