Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". В углах ничего нет (Великобритания, Георг II)
Разновидность: В углах ничего нет
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1728
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2400 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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