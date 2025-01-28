Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1728
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2339 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2185 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (3)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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