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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1728
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1728 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2339 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2185 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Spink (3)
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - March 16, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1728 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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