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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1745 года LIMA "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1745 года LIMA "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1745 года LIMA "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте" со знаком LIMA. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 19550 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
10974 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
12600 $
Цена в валюте аукциона 12600 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 гинеи 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность XF40 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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