Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1745 года LIMA "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте" со знаком LIMA. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 19550 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
10974 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
12600 $
Цена в валюте аукциона 12600 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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