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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1377 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1002 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 13, 2020
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1745 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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