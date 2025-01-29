Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1745 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1002 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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