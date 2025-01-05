Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1745 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1745 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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