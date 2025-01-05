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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1745 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1745 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1745 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1745 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - September 15, 2022
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - June 28, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - March 15, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Schulman - October 22, 2020
Продавец Schulman
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1745 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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