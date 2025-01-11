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1 шиллинг 1745 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1745 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1745 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1745 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 525 USD. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (5)
  • St James’s (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Teutoburger (1)
  • TimeLine Auctions (2)
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1745 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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