Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1745 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1745 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 525 USD. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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