Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1747 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1747
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1747 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 36569 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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