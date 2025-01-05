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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1747 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1747 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1747 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1747
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1747 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 36569 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе MDC Monaco - November 30, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 30 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Klondike Auction - November 21, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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