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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1747 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1747 Портрет в старости
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1747 Портрет в старости
Средняя цена 850 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1747 Портрет в старости
Средняя цена 270 $
Продажи
0 57

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1747 Портрет в старости
Средняя цена 340 $
Продажи
0 17
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