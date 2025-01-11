Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1747 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1747
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1747 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 97254 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5500 USD. Торги состоялись 30 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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