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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1747 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1747 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1747 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1747
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1747 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 97254 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5500 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1747 "Портрет в старости" на аукционе Künker - June 15, 1999
Продавец Künker
Дата 15 июня 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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