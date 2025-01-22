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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1747 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1747 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1747 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1747
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1747 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости" на аукционе Felzmann - June 25, 2013
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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