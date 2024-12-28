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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1748 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1748 Портрет в старости
Средняя цена 72000 $
Продажи
1 74
Аверс
Реверс
2 гинеи 1748 Портрет в старости
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 гинея 1748 Портрет в старости
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1748 Портрет в старости
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1748 Портрет в старости
Средняя цена 360 $
Продажи
0 22
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