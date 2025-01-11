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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1748 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1748 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1748 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1748
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1748 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 13562 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2502 $
Цена в валюте аукциона 2502 USD
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - January 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Leu - October 26, 2004
Продавец Leu
Дата 26 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1748 "Портрет в старости" на аукционе Leu - October 26, 2004
Продавец Leu
Дата 26 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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