Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1748 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1748
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1748 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 13562 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2502 $
Цена в валюте аукциона 2502 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
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