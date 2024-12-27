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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1748
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1748 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2606 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2875 USD. Торги состоялись 24 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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