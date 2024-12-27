Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1748
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1748 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2606 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2875 USD. Торги состоялись 24 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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