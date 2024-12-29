Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1748
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1748 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе The New York Sale за 30000 USD. Торги состоялись 12 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1168 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 17 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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