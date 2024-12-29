flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 гинеи 1748 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1748
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1748 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе The New York Sale за 30000 USD. Торги состоялись 12 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • London Coins (1)
  • New York Sale (1)
  • NOONANS (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • SINCONA (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (4)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1168 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Roma Numismatics - November 9, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - March 31, 2023
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе New York Sale - January 12, 2022
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Katz - February 17, 2019
Продавец Katz
Дата 17 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1748 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1748 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть