Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пробная 1 гинея 1727 года (Великобритания, Георг I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1727
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 гинея 1727 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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