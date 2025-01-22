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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пробная 1 гинея 1727 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пробная 1 гинея 1727 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пробная 1 гинея 1727 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 гинея 1727 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1727 (Пробная) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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