Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1727 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1727
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1727 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2521 $
Цена в валюте аукциона 2521 USD
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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