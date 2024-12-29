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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1727 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1727 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1727 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1727 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2521 $
Цена в валюте аукциона 2521 USD
Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
4464 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Пятый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность VF30 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1727 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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