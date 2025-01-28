Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1727 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1727
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1727 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 30790 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5581 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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