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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1727 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1727 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1727 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1727 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 30790 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5581 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе HAYNAULT - May 4, 2023
Продавец HAYNAULT
Дата 4 мая 2023
Сохранность F
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе HAYNAULT - April 26, 2022
Продавец HAYNAULT
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1727 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

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