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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Мелкий шрифт

Аверс монеты - 1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте" Мелкий шрифт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте" Мелкий шрифт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1727
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
42085 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - August 30, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 30 августа 2007
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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