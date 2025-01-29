Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Мелкий шрифт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1727
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
42085 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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