Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1727 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Пенни
- Год 1727
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1727 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе MDC Monaco за 1400 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
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