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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1727 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пенни 1727 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пенни 1727 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Пенни
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1727 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе MDC Monaco за 1400 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • CNG (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1727 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания Пенни 1727 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания Пенни 1727 на аукционе CNG - January 13, 2010
Продавец CNG
Дата 13 января 2010
Сохранность VF
Цена
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