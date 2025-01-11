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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Георга I - Великобритания

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Пенни 1716-1727

Год Знак Описание Продажи Продажи
1716 0 101718 0 91720 0 61723 0 21725 0 11726 0 21727 0 3
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