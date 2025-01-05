Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1718 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Пенни
- Год 1718
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1718 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 33173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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