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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1718 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пенни 1718 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пенни 1718 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Пенни
  • Год 1718
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1718 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 33173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Пенни 1718 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания Пенни 1718 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1718 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания Пенни 1718 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания Пенни 1718 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1718 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1718 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания Пенни 1718 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1718 на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1718 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1718 на аукционе CNG - August 3, 2011
Продавец CNG
Дата 3 августа 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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