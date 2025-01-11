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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1718 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1718 Четвертый тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1718 Первый тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1/4 гинеи 1718
Средняя цена 800 $
Продажи
0 385

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1718
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1718 Первый тип портрета
Средняя цена 560 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Пенни 1718
Средняя цена 120 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1718 Первый тип
Средняя цена 670 $
Продажи
1 75
Аверс
Реверс
Фартинг 1718
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 10
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