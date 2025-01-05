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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1718 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1718 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1718 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1718
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1718 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 420000 JPY
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - September 3, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1718 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

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