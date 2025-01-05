Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1718 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1718
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1718 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 420000 JPY
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Где продать?
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